Климкин: Россия блокирует принятие совместной декларации на министерской встрече ОБСЕ

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин перед министерским заседанием ОБСЕ, которое начинается в четверг утром в Гамбурге, передает Европейская правда.

Министр признал, что этот факт является подтверждением глубокого кризиса ОБСЕ. Гамбургская встреча станет третьей министерской встречей организации подряд, которая завершается без итоговой декларации, которую считают ключевым элементом переговоров на высоком уровне.

"Причина того, что мы не можем выйти на общий текст, является несогласие между цивилизованной частью и Россией, будем говорить прямо", - заявил он.

По словам Климкина, поэтому принято решение ограничиться односторонним заявлением немецкого председательства в ОБСЕ.

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"Пустые заявления нам не нужны. Заявление председательства будет лучше, чем очень размытая и общая совместная декларация", - пояснил министр.

В то же время пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook сообщает, что вопрос урегулирования конфликта в и вокруг Украины в условиях продолжающейся агрессии России будет занимать центральное место на 23-м заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ.

В течение двух дней работы министры подведут итоги работы организации за 2016 год, обсудят вопросы деятельности ОБСЕ в рамках ее военно-политического, экономико-окружающего и человеческого измерений, а также определят главные приоритеты организации на ближайшую перспективу.

"Среди документов, которые планируется вынести на рассмотрение СМИД, будет проект Декларации о роли ОБСЕ в урегулировании кризиса в и вокруг Украины", - отмечается в сообщении.