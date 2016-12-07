Неопределенность в Украине и РФ относительно Трампа негативно влияет на выполнение "Минска" – Штайнмайер
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утверждает, что неопределенность в Украине и в Российской Федерации относительно будущей политики избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа негативно влияет на выполнение Минских соглашений.
Об этом Штайнмайер заявил в Брюсселе, сообщает Reuters.
По словам руководителя немецкого МИД, неопределенность в Москве и в Киеве относительно того, какую стратегическую политику будет реализовывать Трамп, приводит к тому, что имеется мало перспектив для достижения значительного прогресса в выполнении положений Минских договоренностей.
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Также он отметил, что до сих пор непонятно, какими будут отношения между Россией и США в будущем.
"В противовес некоторым мнениям, которые я слышал, я лично считаю, что вполне открытым (вопрос) относительно развития отношений между Соединенными Штатами и Россией", - сказал Штайнмайер и добавил, что "кнопка перезагрузки" не привела к какому-либо улучшению отношений между этими странами за последние восемь лет, если брать в расчет ряд новых конфликтов.