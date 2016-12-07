Экс-замгенсека Совета Европы оценил вероятность приостановки членства России в СЕ

По его словам, это очень сложный вопрос, передает ЕвроПравда.

"Было относительно легко приостановить членство Греции в Совете Европы в 1967 году. Было значительно сложнее и, в конце концов, не удалось приостановить членство Турции в 1980 году. А сейчас приостановление членства России вообще не выглядит реалистичным", - заявил Лойпрехт.

Читайте такжеВ ПАСЕ пока не рассматривают изгнание России, будут сохранять статус-кво – Арьев

Он утверждает, что сейчас в правительствах стран-членов Совета Европы превалирует другой тренд.

"Просто в европейском руководстве крайне не хватает людей со стратегическим видением. Знаете, в свое время Буш пошутил, что "людей с видением должны передавать медикам", и я с таким подходом не согласен. К сожалению, в Европе из-за отсутствия такого видения непросто планировать свои перспективы", - убежден экс-заместитель генсека Совета Европы.

Ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявлял, что Российская Федерация в Совете Европы хочет добиться принятия решений консенсусом.