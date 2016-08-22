Россия в Совете Европы требует принятия решений консенсусом – посол Кулеба
21:14, 22 августа 2016Политика
2681 1
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявляет, что Российская Федерация в Совете Европы хочет добиться принятия решений консенсусом.
Кулеба говорит, что Россия в СЕ требует принятия решений консенсусом / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе заседания пресс-клуба МИД.
Читайте такжеПостпред Украины в ООН рассказал, реально ли лишить Россию права вето в Совбезе
"В Комитете министров у нас благодаря отсутствию правила консенсуса приняты резолюции, которые решительно осуждают и давят на Россию. Россияне этим крайне недовольны, но ничего сделать не могут. Требуют вернуться к культуре консенсуса. Им на это вежливо отвечают, что если мы вернемся к этой культуре, то вообще ничего не будет, потому что ничего не будет возможно принять", - сказал Кулеба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter