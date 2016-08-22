Россия в Совете Европы требует принятия решений консенсусом – посол Кулеба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе заседания пресс-клуба МИД.

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"В Комитете министров у нас благодаря отсутствию правила консенсуса приняты резолюции, которые решительно осуждают и давят на Россию. Россияне этим крайне недовольны, но ничего сделать не могут. Требуют вернуться к культуре консенсуса. Им на это вежливо отвечают, что если мы вернемся к этой культуре, то вообще ничего не будет, потому что ничего не будет возможно принять", - сказал Кулеба.