Янукович просит следователей ГПУ допросить его в Ростове из-за "страха за свою жизнь" - адвокат

Экс-президент Виктор Янукович просит следователей ГПУ допросить его в Ростове-на-Дону. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, пишет ТАСС.

По словам Сердюка, он уже подал соответствующее заявление следователю ГПУ.

"Мой подзащитный (Виктор Янукович) просит допросить его в Ростове-на-Дону", - сказал Сердюк.

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Такое прошение адвокат объяснил тем, что Янукович опасается за свою жизнь и не считает приезд в Украину возможным.

Напомним, на сегодня был назначен допрос Януковича, но экс-президент не приехал в Украину, его интересы в ГПУ представлял адвокат.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева зачитал экс-президенту Януковичу сообщение о подозрении.

"Сообщаю, что вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти Российской Федерации, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведение агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины", - заявил тогда Луценко.