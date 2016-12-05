В ГПУ сегодня ждут Януковича для допроса в качестве подозреваемого в госизмене

В Генеральной прокуратуре Украины сегодня ожидают бывшего президента Виктора Януковича на допрос как подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщается на сайте ГПУ в разделе повесток о вызове граждан на допросы.

В повестке указаны адреса проживания Януковича в Киеве, в селе Новые Петровцы Киевской области и в российском городе Ростов-на-Дону.

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Януковича вызывают «для участия в допросе и выполнения других процессуальных действий в уголовном производстве №42016000000001594 как подозреваемого». Он имеет явиться к начальнику следственного отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева зачитал экс-президенту Януковичу сообщение о подозрении.

"Сообщаю, что вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти Российской Федерации, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведение агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины", - заявил тогда Луценко.