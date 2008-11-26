Тимошенко дала Ющенко время до конца недели

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в последний раз обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и к его политической силе восстановить в парламенте демократическую коалицию в усиленном формате при участии фракции Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я хочу, чтобы все высшие должностные лица понимали, что сейчас уничтожение коалиции и работы Верховной Рады - это не выпад против ТИМОШЕНКО, а против Украины. И поэтому я обращаюсь к Президенту Украины с последним предложением восстановить демократическую коалицию, учитывая ответственность, которую и Президент, и премьер, и депутаты демократической коалиции несут перед своими избирателями. Я хочу напомнить Президенту, что мы служим людям, а не собственным политическим амбициям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в случае, если до конца этой недели не будет восстановлена демократическая коалиция, то БЮТ будет искать «другие варианты и другие возможности».

Одновременно Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к лидеру фракции Блока Литвина Владимиру ЛИТВИНУ с официальным приглашением присоединиться к демократической коалиции. «Мы готовы принять все условия, которые сейчас выдвинет Блок Литвина для того, чтобы войти в усиленный формат демократической коалиции», - подчеркнула она.

Премьер-министр также призвала делегатов съезда «Нашей Украины» принять решение о возвращении фракции этой политической силы в состав демократической коалиции с участием фракции Блока Литвина.

«Я прошу вас на этом съезде вопреки каким-либо политическим интригам принять решение о восстановлении демократической коалиции с приглашением Блока Литвина, и, если будет в этом необходимость, то поддержать Владимира ЛИТВИНА на должность председателя Верховной Рады и подписать все необходимые коалиционные соглашения», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства подчеркнула, что обращается с такой просьбой без каких-либо ультимативных условий и на принципах открытости. «Мы готовы воспринять предложение об усилении команды министров, мы готовы воспринять предложение, касающееся усиления руководства в других органах государственного управления, но единственное, чего нельзя делать, это делать сомнительные политические рейтинги на беде Украины», - подчеркнула премьер-министр.