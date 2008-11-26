В Кабмине признались, что вошли в такую «турбулентную зону»...

15:48, 26 ноября 2008
Политика
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Турчинов: мы не можем получить прогноз

Задержка с утверждением измененных макропоказателей на 2009 год возникла из-за большой динамики изменений в экономике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

«Динамика изменений настолько быстрая не только в Украине, но и во всем мире, даже МВФ третий раз пересматривает свои прогнозы в отношении мировой экономики, и некоторые заявления последних дней достаточно грустные… Поэтому здесь проблема в том, что слишком динамично изменяется ситуация и нужны постоянные уточнения. Мы вошли в такую турбулентную зону, при которой какую-либо экстраполяцию сделать сложно, именно поэтому эти вещи (макропоказатели) очень серьезно уточняются», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день четко не ясна курсовая позиция. «Мы четкий прогноз не можем получить до конца года... Нам нужно получить прогноз до конца следующего года, а у нас нет реального прогноза на текущий год. Это усложняет реальность прогнозирования, а нам очень нужно с реальным бюджетом и с реальными расчетами выйти», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он уточнил, что на сегодняшний день возникают сложности с прогнозом показателей ВВП, инфляции, курса гривни и платежного баланса.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании не утвердил измененные макропоказатели Государственного бюджета на 2009 года. Рассмотрение этого вопроса перенесено на следующее заседание Кабинета Министров.

 

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