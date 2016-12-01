Экс-посол США объяснил, от кого в команде Трампа зависит решение о летальном оружии для Украины

19:54, 01 декабря 2016
Политика
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Планы Конгресса США выделить 350 млн долл для оказания военной помощи Украине в 2017 году говорят о поддержке Украины и обеспокоенности внешней агрессивной политикой Кремля.

/ REUTERS

Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст, передает Сегодня.ua.

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"Эти планы – еще одно доказательство сильной двухпартийной поддержки Украины Конгрессом и большой двухпартийной обеспокоенности внешней агрессивной политикой Кремля. Что касается возможности предоставления летальных, оборонительных вооружений Украине, вряд ли Барак Обама сделает это в последние 7 недель пребывания в офисе (в Белом Доме – Ред.). И мы должны будем увидеть, кто будет в администрации Трампа на наивысших уровнях (советники - Ред.), и какую политику будет разрабатывать администрация", – сказал Хербст.

Напомним, сумма в 350 млн долл внесена в проект закона о "Бюджете США на 2017 на нужды национальной обороны". В аналогичном документе на 2016 год Украине было выделено 300 млн долл. 

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