Экс-посол США объяснил, от кого в команде Трампа зависит решение о летальном оружии для Украины
Планы Конгресса США выделить 350 млн долл для оказания военной помощи Украине в 2017 году говорят о поддержке Украины и обеспокоенности внешней агрессивной политикой Кремля.
Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст, передает Сегодня.ua.
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"Эти планы – еще одно доказательство сильной двухпартийной поддержки Украины Конгрессом и большой двухпартийной обеспокоенности внешней агрессивной политикой Кремля. Что касается возможности предоставления летальных, оборонительных вооружений Украине, вряд ли Барак Обама сделает это в последние 7 недель пребывания в офисе (в Белом Доме – Ред.). И мы должны будем увидеть, кто будет в администрации Трампа на наивысших уровнях (советники - Ред.), и какую политику будет разрабатывать администрация", – сказал Хербст.
Напомним, сумма в 350 млн долл внесена в проект закона о "Бюджете США на 2017 на нужды национальной обороны". В аналогичном документе на 2016 год Украине было выделено 300 млн долл.