Злобин видит, как Россия превращается в заправочную станцию

В результате политических кризисов в Украине придет к власти новая политическая элита, которая приведет страну в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности (Вашингтон, США) Николай ЗЛОБИН в Москве на презентации книги «Противостояние. Россия – США».

«Думаю, что Украина на правильном пути – она мне очень напоминает Италию 50-х годов, где каждых полгода были политические кризисы, но из этого получилась нормальное Европейского государство», - сказал Н.ЗЛОБИН.

По его мнению, политические перипетии в Украине в конце концов приведут к появлению новых украинских политических элит.

«В Украине нормальная политическая борьба, конкуренция, естественный отбор - в результате на ноги становиться новая политическая элита. В России этого ничего не происходит», - сказал он.

Он убежден, что потенциально Украина имеет большой шанс опередить Россию и стать намного более современным, и модернизированным в политическом и экономическом плане государством

Н.ЗЛОБИН отметил, что сейчас Россия превращается в «заправочную станцию для Западной Европы и Китая, обслуживающую другие экономики».

Книга "Противостояние. Россия - США" написаны в соавторстве директором российских и азиатских программ Института мировой безопасности (Вашингтон, США) Николаем ЗЛОБИНЫМ и В.СОЛОВЬЕВЫМ.