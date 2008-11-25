Хостикоев: у меня на столе лежал миллион, чтобы я ушел из БЮТ

Народный артист Украины, бывший депутат Киевского городского совета Анатолий ХОСТИКОЕВ заявляет, что ему предлагали миллион долларов за переход из фракции БЮТ в другую фракцию Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Ивано-Франковске на встрече с журналистами. «У меня на столе лежал миллион долларов, только чтобы я оставил фракцию БЮТ в Киевсовете и перешел в другую, - отметил А.ХОСТИКОЕВ. - Однако я никого не предавал». В то же время он не уточнил, в какую фракцию должен был перейти.

Актер заметил: «Политика - это не мое. Театр – это мое, это наша с Натальей (жена артиста – актриса Наталья СУМСКАЯ - УНИАН) сущность».

Как сказал А.ХОСТИКОЕВ, «мне было стыдно носить депутатский значок Киевского горсовета пятого созыва. В нашей стране депутатство настолько дискредитировано, что быть депутатом очень стыдно. Я понял, что политика из меня не выйдет, потому что каждый должен делать свое дело, и я попросил у Юлии Владимировны (ТИМОШЕНКО) отступного».

Отвечая на вопрос, стоит ли мудрым, порядочным людям, в частности известным артистам идти в политику, А.ХОСТИКОЕВ отметил, что стать депутатом Киесовета от БЮТ его попросила Юлия ТИМОШЕНКО «после бурных событий Помаранчевого майдана, где было много интересного и много настоящего».

«Для меня Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО) и Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) были единым целым, они делали общее дело, - подчеркнул известный актер. - Сегодня многие разочаровались, но я не сожалею».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября т.г. Киевский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата от фракции БЮТ А.ХОСТИКОЕВА.

Решение было принято в связи с заявлением А.ХОСТИКОЕВА от 12 июня 2008 года о сложении депутатских полномочий по собственному желанию и в связи с активной гастрольной деятельностью.