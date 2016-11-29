Переговоры "нормандской четверки": Стороны еще далеки от политического соглашения - Штайнмайер

Как передает Reuters, об этом глава немецкого МИД заявил по завершении четырехсторонних переговоров, состоявшихся во вторник в белорусской столице.

Он сообщил, что Международный комитет Красного Креста мог бы посодействовать в обмене заложников до конца этого года, но стороны еще далеки от политического соглашения, которое бы открыло путь к проведению местных выборов в Донецкой и Луганской областях.

Штайнмайер высказал после встречи в Минске оптимизм относительно того, что Украина и Россия начнут прилагать усилия по разведению войск еще в четырех "горячих точках" вдоль линии соприкосновения.

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В то же время, как сообщает Deutsche Welle, Штайнмайер рассказал, что на переговорах в "нормандском формате" в Минске достигнут лишь небольшой прогресс.

В частности, по его словам, согласован дальнейший отвод войск от линии разграничения на Донбассе, а также договорились о проведении до конца этого года обмена большого количества пленных. Немецкий министр уточнил, что количество зон для отвода войск увеличится от трех до семи, а Красный Крест получит доступ к пленным и организовывать обмен ими.

Вместе с тем отмечается, что министры на встрече не смогли договориться по поводу "дорожной карты" воплощения соглашений, подписанных в Минске в феврале 2015 года по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Сегодня с этим снова было трудно", - подчеркнул Штайнмайер после четырехчасовых переговоров.

"Остается много открытых вопросов, но в этот вечер было ощутимым желание как со стороны России, так и Украины, чтобы эта работа не только продолжалась, но и по возможности была доведена до конца", - пояснил Штайнмайер.