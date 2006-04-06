БЮТ выбросил ”Пору” из Тернопольского облсовета

Тернопольский горрайонный суд признал недействительным протокол Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Тернопольский областной совет.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание суда состоялось после обращения областного штаба Блока Юлии Тимошенко, который протестовал против неверного, по его мнению, подсчета голосов избирателей.

Представители БЮТ обратили внимание на то, что территориальная комиссия во время расчета 3-процентного барьера приняла во внимание не общее количество голосующих, а только тех избирателей, которые проголосовали за партии и блоки, то есть количество испорченных бюллетеней, а также количество избирателей, не поддержавших ни одну из политических сил, во внимание не принималось.

Таким образом, количество голосов, необходимых для преодоления 3-процентного барьера, уменьшилось. Соответственно, с показателем 3,02% в облсовет попала партия “Пора”, которая получила 5 мест, вместо этого этих 5 мест не досчитались БЮТ и блок “Наша Украина”, отмечает БЮТ. Поэтому блок и обратился в суд с требованием отменить протокол ТИК, а действия членов комиссии признать противоправными.

Если в двухдневный срок решение райсуда не будет опротестовано в Апелляционном суде, в Тернопольском облсовете будут представлены только 4 политические силы – БЮТ, “Наша Украина”, Украинский народный блок Костенко - Плюща и СПУ.