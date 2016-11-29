Главы МИД стран "нормандской четверки" начали обсуждение вопросов безопасности и гуманитарных вопросов - Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что руководители внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» на встрече в Минске начали обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.
Об этом министр написал в Twitter.
«На Норманде начали обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Только за последний месяц КПВВ подвергался обстрелам боевиков 317 раз», - заявил Климкин.
Читайте такжеБлагодаря "Минску" удалось избежать "большого пожара" на Донбассе – Штайнмайер
Он также сообщил участникам переговоров о проблеме с доступом для ремонта водопровода в Торецке, который был поврежден в результате обстрелов боевиков.
Как сообщал УНИАН, встреча проходит с участием министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Климкина, Франка-Вальтера Штайнмайера, Жан-Марка Эро и Сергея Лаврова.
Привлек внимание РФ, а также фр. и нем. друзей, что укр. сторона в течение 6 дней не могла получить доступ к водопроводу в Торецьку для ремонта.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 29, 2016