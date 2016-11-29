Главы МИД стран "нормандской четверки" начали обсуждение вопросов безопасности и гуманитарных вопросов - Климкин

Об этом министр написал в Twitter.

«На Норманде начали обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Только за последний месяц КПВВ подвергался обстрелам боевиков 317 раз», - заявил Климкин.

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Он также сообщил участникам переговоров о проблеме с доступом для ремонта водопровода в Торецке, который был поврежден в результате обстрелов боевиков.

Как сообщал УНИАН, встреча проходит с участием министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Климкина, Франка-Вальтера Штайнмайера, Жан-Марка Эро и Сергея Лаврова.