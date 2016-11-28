В МИД отреагировали на продление срока ареста Сущенко

14:47, 28 ноября 2016
Политика
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест против решения суда в РФ о продлении срока содержания под стражей украинскому журналисту Роману Сущенко.

Суд продовжив арешт Сущенка до 30 січня 2017 року / Фото УНІАН

Об этом спикер МИД Марьяна Беца сообщила в Twitter.

"Политически мотивированное дело. Очередной заложник агрессии РФ. Выражаем протест и требуем освобождения Р.Сущенко", - написала Беца.

Как сообщал УНИАН, Лефортовский райсуд Москвы сегодня продлил арест незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко до 30 января 2017 года.

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ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента "Укринформа" Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну".

Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж". Лефортовский райсуд тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября.

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