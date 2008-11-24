Тимошенко просит не смешивать газ с политикой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что тема сотрудничества Украины и России по поставкам природного газа стала определенным элементом политических спекуляций. Об этом она заявила сегодня во время совещания в правительстве, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, все текущие расчеты за потребленный Украиной российский газ осуществляются в соответствии с ранее подписанными соглашениями: «Хочу обратить ваше внимание, что текущий газ, который потребляется Украиной, проплачен полностью».

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в предыдущие годы газ закачивался в хранилища с отсрочкой оплаты, до начала его непосредственного потребления. «Но РФ перед Украиной поставила очень жесткое условие: оплачивать весь газ, который закачивается в газовые хранилища и который сегодня пока еще не потребляется. И потому мы сейчас выясняем с Российской Федерацией, как нам проплатить тот газ, который еще не потреблен страной, но закачан в газовые хранилища», - объяснила глава правительства.

Также она отметила, что НАК «Нафтогаз Украины» функционирует нормально и является надежным партнером России по поставке природного российского газа в страны Европы. «Я не вижу никаких угроз в том, чтобы НАК «Нафтогаз Украины» был ненадежным партнером по поставке российского газа в Европу», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что делегация НАК «Нафтогаз Украины», которая сегодня отбыла на переговоры в РФ, найдет понимание по всем вопросам.

Как сообщал УНИАН, сегодня по поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО делегация НАК “Нафтогаз Украины” срочно вылетела в Российскую Федерацию для выяснения ситуации вокруг газового долга и принятия последующих решений.

Напомним, 20 ноября Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл.

Однако в НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что имеют долги исключительно перед компанией RosUkrEnergo, и сумма этого долга «с учетом всех нюансов» составляет около 1,3 млрд. долл.

В этой связи премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что это «не долги правительства Украины, а долги компании RosUkrEnergo, которые остались с предыдущих периодов». «Правительство Украины RosUkrEnergo ничего не должно», - сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией составляет 2,4 млрд. долл. «Информация о размере долга перед компанией RosUkrEnergo, которую распространяют представители НАК «Нафтогаз Украины», не соответствует действительности. Указанная задолженность Украины препятствует своевременным и полным расчетам компании RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказал он.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией. На заседании СНБО 21 ноября он заявил, что проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.