Показания Януковича были ничтожными и его не раз ловили на лжи – прокурор ГПУ

Прокурор ГПУ Алексей Донской заявляет, что допрос экс-президента Виктора Януковича показал, что его показания являются ничтожными, а сам он неоднократно говорил неправду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор заявил журналистам в перерыве судебного заседания.

“Как мы и предполагали, он не ответил на конкретные вопросы. Нам надо было доказать, и мы это сделали, ничтожность показаний, которые он предоставил в свободном рассказе. Он не смог конкретно объяснить одно обстоятельство по тем событиям, которые являются предметом рассмотрения в суде”, - сказал Донской.

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Также он добавил, что сторона обвинения не удовлетворена, что, учитывая ограниченность времени допроса, не удалось поставить большинство вопросов, а также тем, что часть вопросов обвинения была снята судом.

Говоря о том, что Януковича ловили на лжи во время допроса, Донской привел примеры, когда тот, в частности, “дал ложный ответ об отсутствии своих контактов с Медведчуком, которые установлены следствием как прямыми, так и косвенными доказательствами. Также мы не услышали ответа относительно письма о вводе войск, и это для нас очень важно, поскольку это письмо и расстрел людей на Майдане - звенья одной цепи. Также Янукович сказал неправду, что не встречался с Сурковым. Они с ним встречались в «Межигорье», и мы знаем о конкретном время этой встречи”.

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Вместе с тем Донской добавил, что сегодняшние показания Януковича не могут быть использованы в других уголовных делах, где он фигурирует как подозреваемый, а не как свидетель.

Как сообщал УНИАН, сегодня Святошинский райсуд Киева допрашивает Януковича как свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.