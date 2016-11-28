Янукович заявил, что ничего не знает о встрече Азарова с Путиным в России во время расстрелов на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по видеосвязи из Ростова во время допроса в качестве свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, сегодня в Святошинском райсуде Киева.

Янукович заявляет, что ему ничего не известно о встрече Азарова с Путиным в Санкт-Петербурге в ночь на 19 февраля.

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«Я впервые об этом слышу. Я не знаю, кто куда летал и кто с кем встречался», - заявил экс-президент.

Янукович утверждает, что не знал, что организацией этой встречи занимался его тогдашний начальник охраны Константин Кобзарь.

Как сообщал УНИАН, по версии ГПУ, бывший глава правительства Николай Азаров 19 февраля провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в России.