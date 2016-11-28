Янукович заявляет, что не говорил и не встречался с Сурковым и не помнит, был ли тот в "Межигорье"
15:59, 28 ноября 2016Политика
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Экс-президент Виктор Янукович заявляет, что не говорил и не встречался с помощником президента РФ Владиславом Сурковым и не помнит, был ли тот в резиденции "Межигорье" во время Майдана.
Виктор Янукович / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи в качестве свидетеля по делу пятерых бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.
"С помощником президента РФ Сурковым я не встречался ни разу", - заявил Янукович.
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Также, по словам Януковича, у него не было с Сурковым телефонных разговоров.
Кроме того, он отметил, что не помнит, был ли Сурков во время событий на Майдане в "Межигорье", в его домовладении. "Я такого не помню, нет", - сказал Янукович.
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