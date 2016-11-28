Луценко намекнул, что следующее подозрение в госизмене будет объявлено Азарову
13:43, 28 ноября 2016Политика
2011 1обновлено
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает, что в ближайшее время может быть объявлено подозрение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-премьер-министру Николаю Азарову.
Азарову также вручат подозрение в госизмене / Фото УНИАН
Об этом, как передает корреспондент УНИАН, Луценко сообщил журналистам возле помещения Святошинского районного суда, где сегодня проходит допрос экс-президента Виктора Януковича в режиме видеосвязи.
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"Я не исключаю того, что в ближайшее время появится подозрение еще и к экс-премьер-министру Украины гражданину Азарову. Это будет подозрение по тем же ст. 110 и 111 УК Украины... Мы объявим подозрение и вручим его по последним известным местам нахождения, жительства или работы или его защитникам", - сказал генпрокурор.
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