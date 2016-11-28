Луценко намекнул, что следующее подозрение в госизмене будет объявлено Азарову

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, Луценко сообщил журналистам возле помещения Святошинского районного суда, где сегодня проходит допрос экс-президента Виктора Януковича в режиме видеосвязи.

Читайте такжеВидеодопрос Януковича: экс-президент-беглец схватился за сердце, когда у него спросили адрес проживания

"Я не исключаю того, что в ближайшее время появится подозрение еще и к экс-премьер-министру Украины гражданину Азарову. Это будет подозрение по тем же ст. 110 и 111 УК Украины... Мы объявим подозрение и вручим его по последним известным местам нахождения, жительства или работы или его защитникам", - сказал генпрокурор.