В Южной Осетии заявляют, что в президентов они не стреляли

Власти Южной Осетии заявляют, что никаких обстрелов кортежа президентов Грузии и Польши Леха КАЧИНЬСКОГО и Михаила СААКАШВИЛИ со стороны республики не было. Об этом РИА Новостисообщили в комитете информации и печати Южной Осетии.

«Никакой информацией по инциденту с кортежем президентов Грузии и Польши мы не располагаем. В любом случае югоосетинская сторона никакого отношения к этому не имеет. С нашей стороны никаких обстрелов не было», - заявили в комитете.

В министерстве обороны Южной Осетии также заявили, что в воскресенье со стороны подразделений вооруженных сил республики огонь в сторону грузинской границы не открывался.

«Никаких вооруженных инцидентов на границе Южной Осетии и Грузии в воскресенье не зафиксировано», - сказал собеседник агентства, сославшись на информацию оперативного дежурного.

Как сообщал УНИАН, польские власти заявили, что колонна автомобилей, в которой находились президенты Польши и Грузии, была обстреляна в воскресенье на границе с Южной Осетией.

Л.КАЧИНЬСЬКИЙ в воскресенье прибыл в Грузию для участия в торжествах, посвященных 5-й годовщине "революции роз". Прямо из тбилисского аэропорта президент Польши отправился в лагерь беженцев, которые пострадали во время августовского военного конфликта на Кавказе.

Ранее об обстреле сообщил министр в канцелярии главы Польши Михал КАМИНЬСКИЙ, который в составе официальной делегации находился в колонне автомобилей.

Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждены две машины, сообщает агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на администрацию президента.

Инцидент был зафиксирован съемочными группами, сопровождающими в поездке главу Польши, сообщает агентство.

В целях безопасности программа визита президента Польши была изменена и было принято решение о возвращении в Тбилиси. Ожидается, что в ближайшее время главы двух государств сделают официальное заявление для прессы.

В посольстве Польши в Тбилиси подтвердили факт обстрела кортежа.