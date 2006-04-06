Презентация книги жены Саакашвили закончилась ”свинством”

Презентация книги жены Михаила Саакашвили Сандры Элизабет Руловс, состоявшаяся в среду в Институте международных отношений в Киеве, едва не завершилась скандалом. Об этом со ссылкой на "Коммерсант-Украина" пишет "Украинская правда".

После презентации одна из журналисток поинтересовалась у Руловс о ее отношениях с мужем и детьми, "вероятно, намекая на информацию о возможности расторжения их брака".

"Руловс растерянно попросила повторить вопрос, однако в зале внезапно стали громко возмущаться "нахальством" и "невоспитанностью" журналистки. Перекрикивая недовольные возгласы, журналистка повторила свой вопрос, после чего Руловс, смутившись еще сильнее, растерянно ответила, что у нее с мужем "нормальные отношения", - пишет газета.

После этого Руловс и жена президента Украины Екатерины Ющенко, которая также была на презентации, начали раздавать автографы.

"Раздача автографов и любезностей президентскими женами сопровождалась громкими возгласами "Это свинство!", "За такое нужно привлекать к уголовной ответственности!", "Кому нужная такая свобода слова?!", - пишет "Коммерсант".