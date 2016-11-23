Адвокат предупредил о возможной попытке сорвать допрос Януковича

Об этом говорится в комментарии Сердюка, сообщили УНИАН в адвокатском объединении AVER LEX.

Адвокат отметил, что во время допроса Янукович в деле "беркутовцев" будет выступать "в качестве свидетеля".

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"Я рад сообщить, что допрос Виктора Федоровича Януковича в качестве свидетеля в деле "беркутовцев" наконец-то состоится в пятницу, 25 ноября 2016 года, в 13.00 по киевскому времени", - заявил Сердюк.

Он отметил, что именно Янукович инициировал этот допрос в апреле 2016 года, подав ходатайство в Святошинский райсуд. По словам защитника, несмотря "на возражение прокуратуры и представителей потерпевших", суд согласовал проведение данного допроса.

"Несмотря на принятое решение суда, украинские власти не спешили его выполнять. Более того, министр юстиции Павел Петренко публично заявил, что не выполнит поручение суда, не подпишет и не направит в Россию запрос на проведение допроса. А генеральный прокурор Луценко в сентябре 2016 года угрожал, что он не допустит допроса Януковича "в комфортном кресле из далекой Москвы или Ростова", - добавил Сердюк.

Также он обратил внимание, что после того как вчера Святошинский райсуд принял решение провести допрос 25 ноября, "появились комментарии представителей прокуратуры, которые выражают сомнения в возможности проведения допроса в формате видеоконференции".

"Например, (прокурор) Алексей Донской высказал предположение, что допрос в формате видеоконференции "не сможет обеспечить эффективность допроса такого человека". Также он предвидит "технические помехи» при проведении видеодопроса. В случае таких помех, прокуратура будет требовать признать показания В.Ф. Януковича ничтожными", - заявил адвокат.

В этой связи он заявил, что между судами в Ростове и Киеве была проведена успешная тестовая видеосвязь.

"Что дало основания прокуратуре полагать, что могут быть технические помехи, - совершенно не понятно. Единственное возможное объяснение – наличие большого количества официальных лиц, не заинтересованных в получении от В.Ф. Янукович публичных показаний по делу "беркутовцев". Именно эти лица, возможно, готовят срыв видеотрансляции. Мы обращаемся к Государственной судебной администрации с требованием обеспечить на территории Украины надежную и качественную видеосвязь между Святошинским судом и Ростовским областным судом", - сказал Сердюк.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября председательствующий по делу экс-"беркутовцев" судья Сергей Дячук заявил, что Святошинский райсуд имеет техническую возможность провести в режиме видеоконференции допрос Януковича и бывшего командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка.

Вместе с тем прокурор Алексей Донской не исключил возникновения технических проблем с видеосвязью во время допроса Януковича.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело в отношении пятерых экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут»: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

В мае этого года суд решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу.

В июле суд начал техническую подготовку к дистанционному допросу экс-президента.