Луценко приглашает Януковича в Киев: приезжайте, вас ждет справедливость и закон

Об этом он сказал в Гааге журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

"К сожалению, через Skype я сомневаюсь в (получении) каких-либо особых ценных показаний, которые можно получить украинскому правосудию", - заявил Луценко.

По его мнению, наиболее правильным является очный допрос Януковича в украинском суде.

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Луценко сказал: "Я лично считаю, что это было бы эффективным способом, тем более, что в последнее время он требует очных ставок, предоставить ему определенные доказательства. Добро пожаловать в Киев! Приезжайте, пожалуйста, Виктор Федорович, в Киев, вас ждет справедливость и закон".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 ноября, председательствующий по делу экс-«беркутовцев» судья Сергей Дячук заявил, что Святошинский райсуд Киева имеет техническую возможность провести в режиме видеоконференции допрос Януковича и бывшего командующего Внутренних войск Станислава Шуляка.