Рада возьмет тайм-аут?

В работе Верховной Рады будет объявлен перерыв на два дня.

Как передает корреспондент УНИАН, о такой договоренности лидеров фракций парламента сообщил один из лидеров фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

В частности, по его словам, сегодня в ходе Согласительного совета была достигнута договоренность объявить перерыв на четверг и пятницу. На следующей неделе, сказал И.ШАРОВ, депутаты, как известно, будут работать в округах, то есть пленарные заседания возобновятся через неделю.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила Арсения ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

13 ноября ВР брала перерыв до 18 ноября, чтобы согласовать кандидатуру спикера. Однако и 18 ноября председателя ВР избрать не удалось. Тогда народные депутаты приняли решение, что 18-19 ноября они будут работать в комитетах, а в четверг в 10.00 начнется утреннее пленарное заседание.

На сегодня на должность председателя ВР рассматриваются кандидатуры Владимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), Александра ЛАВРИНОВИЧА (Партия регионов), Ивана ПЛЮЩА (“Наша Украина – Народная самооборона”), Адама МАРТЫНЮКА (КПУ). Также в ВР зарегистрирован проект постановления об отмене решения парламента об отзыве Арсения ЯЦЕНЮКА от должности спикера.