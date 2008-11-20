Сегодня нардепы снова будут маяться головой
Рассматриваются кандидатуры...
Сегодня народные депутаты Украины попробуют снова избрать председателя Верховной Рады.
На эту должность рассматриваются кандидатуры Владимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), Александра ЛАВРИНОВИЧА (Партия регионов), Ивана ПЛЮЩА (“Наша Украина – Народная самооборона”), Адама МАРТЫНЮКА (КПУ). Также в ВР зарегистрирован проект постановления об отмене решения парламента об отозвании Арсения ЯЦЕНЮКА с должности спикера.
Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила Арсения ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.
В то же время 18 ноября Верховная Рада не смогла принять какого-либо решения относительно кандидатуры на должность спикера. Поэтому народные депутаты приняли решение, что 18-19 ноября они будут работать в комитетах, а в четверг в 10.00 начнется утреннее пленарное заседание.