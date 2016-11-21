Порошенко объяснил, почему украинцы до сих пор не почувствовали сближения с Европой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы.

«Есть одно очень существенное, главное, я бы сказал, препятствие, которое не дало пока что большинству украинцев возможности почувствовать наше очевидное сближение с Европой. Европеизация пока не коснулась уровня жизни украинцев. Это единственная сфера, где мы за три года не приблизились к европейским стандартам. Произошло это в силу объективных факторов», - отметил он.

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«Я уверен, что вскоре эффективность украинских экономических реформ будет чувствовать все большее и большее количество людей, и повышение уровня жизни уже стоит на повестке дня», - подчеркнул Порошенко.