Порошенко наградил Яроша орденом Богдана Хмельницкого

Об этом свидетельствует указ президента Украины №517/2016 "О награждении государственными наградами Украины".

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Ярош награжден как участник АТО за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме Яроша награждены также участники АТО Гергерта Андрей Валерьевич, Кича Виктор Павлович, Литвин Владислав Николаевич.

Вместе с тем, награды орденом “За мужество” III степени получили Васянович Владимир Александрович — участник АТО, Лашко Владимир Владимирович — сержант, Нагорный Андрей Мирославович — участник АТО, Партал Станислав Юрьевич — сержант, Торбин Сергей Владимирович — участник АТО.