Порошенко считает радикалов ЕС препятствием для реализации Украиной европейской стратегии

Президент Петр Порошенко считает, что реализации европейской стратегии Украины препятствует усиление лево - и праворадикальных движений в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы.

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«Реализации нашей европейской стратегии препятствует и мощный континентальный тренд к усилению лево - и праворадикальных движений, которые совместными усилиями подрывают единство Европы как таковой», - заявил глава государства, добавив «А если бы было принято решение создать интернационал популистских движений, Украина смогла бы делегировать в него сразу несколько парламентских и не менее чертовой дюжины внепарламентских сил. Здесь мы точно в тренде!» - подчеркнул Порошенко.

Ранее народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз заявляла, что Российская Федерация финансирует «крайние правые и маргинальные партии в Европе» для дальнейшего вмешательства в политику стран Европейского Союза. Такие данные европейских разведок сегодня обсуждались на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.

«Ставка Кремля на ультраправые и националистические организации в Европе обусловлена стремлением усилить центробежные силы внутри ЕС и запустить сценарий распада Европейского Союза», - написала Фриз в Facebook.