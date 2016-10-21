Россия финансирует маргинальные партии в Европе для вмешательства в политику ЕС – нардеп о данных разведки Евросоюза

Российская Федерация финансирует «крайние правые и маргинальные партии в Европе» для дальнейшего вмешательства в политику стран Европейского Союза. Такие данные европейских разведок сегодня обсуждались на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат, глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

«Ставка Кремля на ультраправые и националистические организации в Европе обусловлена стремлением усилить центробежные силы внутри ЕС и запустить сценарий распада Европейского Союза», - написала Фриз.

Согласно ее сообщению, некоторые евродепутаты считают, что Кремль рассматривает «европейских популистов как союзников в достижении своих целей в Европе». В частности, речь идет об остановке расширения ЕС, отказ от поддержки стран Восточной Европы и остановку «курса европейской и евроатлантической интеграции Украины».

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«Убеждена, что детальное расследование вмешательства РФ в политические процессы в Европе может стать огромным разоблачением уровня многолетней инфильтрации российских агентов влияния в европейскую политику и политику отдельных членов ЕС», - подчеркнула нардеп, добавив, что представители «маргинальных политсил принимали участие в «референдумах» в Крыму и на Донбассе в 2014, как «надзиратели» с ЕС.

Кроме того, Фриз заявила, что финансируемые Москвой представители некоторых полит партий вербуют людей в ряды террористов на Донбассе и помогают «ДНР/ЛНР».

Как сообщал УНИАН, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что стратегия России направлена на ослабление Европейского Союза, но единство ЕС будет сохранена.

"Мы обсудили действия России - от нарушении воздушного пространства, дезинформационной кампании, кибернетических атак, вмешательство в политический процесс в ЕС и от гибридных средств на Балканах к развитию расследование МН17. Предоставляя эти примеры, понятно, что стратегия России заключается в том, чтобы ослабить ЕС. У нас есть трезвая оценка реальности и нет иллюзий", - сказал Туск.