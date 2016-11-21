Победа пророссийского Фийона в праймериз во Франции порождает сомнения относительно результатов выборов – Reuters

Аналитики рынка говорят, что результат праймериз порождает новые сомнения относительно результатов президентских выборов в следующем году, потенциально увеличивая риск, что лидер французских ультраправых Марин Ле Пен может победить, передает ЕвроПравда со ссылкой на Reuters.

Как известно, второй тур праймериз состоится 27 ноября, поэтому у соперника Фийона, Ален Жюппе, "еще есть шанс придать новый импульс собственной кампании и привлечь на свою сторону сторонников других кандидатов", несмотря на то, что это выглядит трудной задачей.

"Тем не менее, любой французский избиратель может принять участие во втором туре в воскресенье, и поэтому мнения социологов и экспертов относительно результатов второго тура праймериз правых сильно разнятся, ведь от Фийона не ожидали такого результата 21 ноября", – говорится в сообщении.

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Издание указывает, что наиболее вероятным соперником во втором туре следующих президентских выборов во Франции для кандидата от правоцентристов будет лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Сентябрьский опрос BVA показывал, что Ле Пен проигрывает Фийону в том случае, если они встретятся во втором туре выборов, однако последние сценарии "не сводили их во втором туре".

"Лидерство Фийона добавляет неопределенности в прогнозах относительно результатов президентских выборов", - цитирует агентство аналитическую записку Рафаэля Брун-Агуерре для JP Morgan.

Экспресс-опрос институт Opinionway показал, что Фийон выиграет следующий второй тур "праймериз", однако Жюппе заявил, что не собирается сдаваться.

"Я считаю, что сейчас французы больше чем когда-либо должны объединиться, чтобы перевернуть страницу провального пятилетнего срока (президентства Олланда – Ред.), который поставил от угрозу будущее нашей страны и не допустить к власти "Национальный фронт", который поведет нас на еще худшие авантюры", - сказал он своим сторонникам в ночь на воскресенье.

"В любом случае, в следующем году выборы во Франции станут очередной битвой очень ослабленных главных партий и популистских сил", – отмечает агентство.

Добавим, правящие социалисты и их союзники проведут свои "праймериз" в январе. Пока неизвестно, кто придет на смену Олланду, популярность которого упала почти до нуля.

Некоторые комментаторы уже отметили, если Фийон станет кандидатом от консервативных правоцентристов, то "левые" смогут отобрать часть центристского электората.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон сенсационно одерживает уверенную победу в первом туре президентских праймериз у французских правых и центристов.