Кличко: Украина будет сильной европейской страной, но мы должны пройти путь изменений и реформ

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, поздравляя украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

"Прошло три года со дня начала Революции Достоинства. Три года назад в этот день мы вышли, чтобы отстоять свое стремление жить в демократическом европейском государстве. Мы сделали свой выбор, но он дается нам дорогой ценой - ценой жизней героев, которые полегли на Майдане, и патриотов, которые сегодня защищают на Востоке независимость и целостность нашего государства, нашу с вами свободу и достоинство. Украине выпал сложный путь испытаний. И мы должны его с честью преодолеть, чтобы построить сильную и успешную страну, в которой мы хотим жить ", - подчеркнул Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

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Он отметил, что, к сожалению, необходимые реформы происходят в стране болезненно и не так быстро, как хотелось бы. "Я убежден, Украина будет сильной, европейской страной, но мы должны воплотить все необходимые изменения. Другого пути у нас нет", - подчеркнул Виталий Кличко.