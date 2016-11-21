Яценюк в День достоинства и свободы: самое большое мое желание - чтобы мы победили агрессора

Об этом он написал на своей странице в Facebook в День Достоинства и Свободы.

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"Мы еще не знали, какие переживания и испытания впереди. Но мы чувствовали и верили - если будем вместе, то нам все удастся. Я храню эту веру. Самое большое мое желание - чтобы мы, украинцы, победили агрессора, зло и несправедливость. И чтобы мы были вместе", - говорится в его сообщении.

Яценюк убежден, что украинцы смогут сделать все, о чем мечтали и мечтают в этот день.

"С Днем Достоинства и свободы, Украина!" - поздравил бывший премьер.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы.