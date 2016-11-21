Яценюк в День достоинства и свободы: самое большое мое желание - чтобы мы победили агрессора
10:59, 21 ноября 2016Политика
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Участник Майдана, экс-премьер Арсений Яценюк верит, что украинцы могут сделать все, о чем мечтали и мечтают сегодня.
Яценюк поздравил украинцев с Днем Достоинства и свободы / Фото УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook в День Достоинства и Свободы.
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"Мы еще не знали, какие переживания и испытания впереди. Но мы чувствовали и верили - если будем вместе, то нам все удастся. Я храню эту веру. Самое большое мое желание - чтобы мы, украинцы, победили агрессора, зло и несправедливость. И чтобы мы были вместе", - говорится в его сообщении.
Яценюк убежден, что украинцы смогут сделать все, о чем мечтали и мечтают в этот день.
"С Днем Достоинства и свободы, Украина!" - поздравил бывший премьер.
Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы.
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