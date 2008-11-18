Партия регионов узурпировала власть - Третьяков

Народный депутат Украины Александр ТРЕТЬЯКОВ (фракция НУ-НС) заявляет, что в аппарате Верховной Рады «под влиянием представителей Партии регионов начали действовать двойные стандарты».

Такое мнение депутат высказал после отказа сотрудников Сектора регистрации законопроектов Верховной Рады регистрировать проект постановления об отстранении первого вице-спикера Верховной Рады Александра ЛАВРИНОВИЧА от занимаемой должности, передает «Главред».

«В аппарате Верховной Рады сознательно идут на нарушение 93 статьи Конституции Украины, согласно которой каждый депутат является субъектом законодательной инициативы. Ничем иным, как политическим заказом Партии регионов, я это назвать не могу», - подчеркнул А.ТРЕТЬЯКОВ.

По словам депутата, «когда Партия регионов была заинтересована в отставке председателя парламента Арсения ЯЦЕНЮКА, регистрация соответственного постановления заняла несколько минут, сейчас же, когда речь идет о представителе этой партии А.ЛАВРИНОВИЧ, «регионалы» блокируют прием документов».

«Особенно циничным выглядит тот факт, что в аппарате ВР очень долго советовались с так называемым «высшим руководством», прежде чем пойти на незаконные действия. Вывод один – Партия регионов узурпировала власть и ни о какой демократии в парламенте речи быть не может, - подчеркнул А.ТРЕТЬЯКОВ. – Все эти факты еще раз доказывают, что отстранение от должности первого вице-спикера Александра ЛАВРИНОВИЧА является обоснованной мерой для предотвращения дискредитации парламента в дальнейшем».

В этой связи А.ТРЕТЬЯКОВ призвал все демократические силы объединиться в интересах защиты демократии в парламенте и стране.

Как сообщалось ранее, А.ТРЕТЬЯКОВ инициировал отставку первого вице-спикера А.ЛАВРИНОВИЧА. По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, «первый вице-спикер дискредитирует работу всех фракций парламента, институтов власти, а также вносит напряжение в отношения Верховной Рады, Президента и Кабинета министров».