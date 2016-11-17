ГПУ установила, что братья Кацубы завладели деньгами "Нафтогаза" в размере 450 миллионов гривен

"Генпрокуратура сообщила о завершении досудебного расследования уголовного производства в отношении бывшего заместителя председателя правления «Нафтогаза Украины» Александра Кацубы. Следствием установлено, что Александр и Сергей Кацубы в период с августа 2012 по 2013 год путем злоупотребления служебным положением завладели средствами «Нафтогаза» на сумму свыше 450 млн грн", - сообщает пресс-служба «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, по данным следствия, для завладения денежными средствами использовались схемы фиктивных закупок нефтепродуктов.

Читайте такжеЛуценко: экс-глава "Нафтогаза" Кацуба отказался сотрудничать со следствием

«В ближайшее время дело будет передано в суд. По результатам следствия «Нафтогаз» получит право обратиться к виновным лицам с требованием о возмещении нанесенного ущерба», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в июне Генпрокуратура задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления «Нафтогаза Украины» Александра Кацубу, который подозревался в присвоении 449,9 млн грн средств «Нафтогаза».

Кацуба был задержан по статьям 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.