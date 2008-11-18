В НУ-НС успокоили трех министров: «это все сплетни»
Стецькив комментирует заявления нардепов
Народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция «Наша Украина – Народная самооборона») назвал сплетнями разговоры о возможной ротации министров в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя заявления некоторых народных депутатов относительно возможной смены некоторых министров.
По словам Т.СТЕЦЬКИВА, «это все сплетни».
«На сегодня никакие серьезные разговоры не ведутся, но они могут возникать, например, в версии возобновления коалиции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина», - сказал он.
По словам депутата, до этого времени «это нереальные разговоры, это прожекты».
Как сообщали некоторые СМИ со ссылкой на некоторых народных депутатов, БЮТ в ближайшее время намерен инициировать ротацию на постах министров трех министерств: Министерства финансов, Министерства транспорта и связи и Минприроды.
Министром транспорта и связи является Иосиф ВИНСКИЙ, министром финансов – Виктор ПИНЗЕНИК, министром экологии – Георгий ФИЛИПЧУК.