БЮТ не интересует фамилия главы ВР

БЮТ проголосует в любой момент за ту кандидатуру спикера, который четко заявит свои программные принципы работы на этом посту, определит приоритетность законов и вместе с правительством возьмет ответственность за социально-экономическую ситуацию в Украине.

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО, выступая сегодня в парламенте.

«Нас не интересует фамилия будущего председателя ВР, его партийная или иная принадлежность. Нас интересует то, какие законы он будет предлагать, и готов ли он обеспечить стабильную ситуацию в Украине», - заявил Н.ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По мнению Н.ТОМЕНКО, спикер должен инициировать, в первую очередь, рассмотрение законов о социальной защите населения, о защите украинской экономики, рассмотрение проекта бюджета на следующий год, обеспечить порядок в сессионном зале и не быть управляемым из других властных кабинетов.

«Ответственность, совместная работа, коалиция или хотя бы публичные обязательства о том, что будет делать новый председатель ВР, – это те требования, которые ставит наша политическая сила перед будущим спикером», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В таком случае, по его словам, 155 депутатов БЮТ готовы вместе с ним спасать страну. «В противном случае те, кто привел к очередному политическому кризису и ситуации «безголового» парламента, должны вместе с Президентом брать ответственность на себя и не «разводить» ни парламент, ни всю страну», - подытожил он.