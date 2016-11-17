"Победителей здесь не будет": Лукашенко посоветовал Путину помириться с Украиной

"Этот конфликт может иметь очень тяжелые последствия. Для Украины уже имеет, но для России - нежелательно", - сказал Лукашенко в четверг, сообщает Reuters.

Читайте такжеЛукашенко объяснил развал Советского Союза дефицитом стирального порошка

"Я сказал Владимиру Владимировичу (Путину), что надо придумать что-то такое, чтобы начать обратный процесс, восстанавливать отношения. Победителей здесь не будет, чем дольше конфликт - тем хуже для Украины и России", - подчеркнул он.

Лукашенко также предложил помощь в организации "абсолютно честных выборов" на Донбассе и охране украино-российской границы, но оговорился, что делает это с неохотой.

"Сами мы не полезем туда, - сказал Лукашенко. - Мы не рвемся в миротворцы или посредники, я этого терпеть не могу".

По его словам, Беларусь готова "включаться и решать любую задачу в Украине, любую. Это не Сирия, это - вот, у нашего порога. Мы, украинцы, россияне - нам ли сегодня драться".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь "грудью закрывает 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка".