"Победителей здесь не будет": Лукашенко посоветовал Путину помириться с Украиной
Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину помириться с Украиной и предложил свои услуги в качестве посредника.
"Этот конфликт может иметь очень тяжелые последствия. Для Украины уже имеет, но для России - нежелательно", - сказал Лукашенко в четверг, сообщает Reuters.
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"Я сказал Владимиру Владимировичу (Путину), что надо придумать что-то такое, чтобы начать обратный процесс, восстанавливать отношения. Победителей здесь не будет, чем дольше конфликт - тем хуже для Украины и России", - подчеркнул он.
Лукашенко также предложил помощь в организации "абсолютно честных выборов" на Донбассе и охране украино-российской границы, но оговорился, что делает это с неохотой.
"Сами мы не полезем туда, - сказал Лукашенко. - Мы не рвемся в миротворцы или посредники, я этого терпеть не могу".
По его словам, Беларусь готова "включаться и решать любую задачу в Украине, любую. Это не Сирия, это - вот, у нашего порога. Мы, украинцы, россияне - нам ли сегодня драться".
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь "грудью закрывает 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка".