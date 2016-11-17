Лукашенко: Мы грудью закрываем 1200 километров границы с Украиной

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает TUT.BY.

"Мы грудью закрываем 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка. Мы их уже задерживаем не только на границе, но и на железнодорожном вокзале. Нам очень непросто", — заявил он.

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По его словам, весь поток оружия и взрывчатки, который раньше перемещался с запада на восток через Прибалтику и Украину, сегодня хлынул через Беларусь.

"С одной стороны, это хорошо, а с другой — требуются большие усилия и затраты, чтобы удерживать здесь безопасность", — в очередной раз заявил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушениях прав человека в Крыму российскими оккупационными властями, рассмотрение которой инициировала Украина. 23 страны, среди которых Беларусь, Армения и Казахстан, голосовали против принятия резолюции.

В МИД Беларуси объяснили свое голосование в ООН по крымской резолюции и заявили, что позиция страны относительно Украины не менялась. "Позиция Республики Беларусь по Украине не поменялась ни на йоту. Вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совершенно в другой плоскости и, по нашему твердому убеждению, не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины", - об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси Дмитрий Мирончик.