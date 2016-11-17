Пинзеник рассказал, когда регламентный комитет вновь рассмотрит снятие неприкосновенности с Новинского

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник в комментариях журналистам.

"Сейчас Генеральная прокуратура не очень хорошо подготовила представление. Я не знаю, как они потом будут выглядеть в суде, подозреваю, что не очень хорошо", - сказал он.

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Павел Пинзеник отметил, что на основе стенограммы вчерашнего заседания Комитет сформулирует свои замечания к ГПУ, чтобы устранить все недостатки к следующему рассмотрению вопроса снятия неприкосновенности с Новинского.

Парламентарий также подчеркнул, что задача регламентного комитета заключается в подготовке процедуры привлечения к ответственности народного депутата "Оппоблока" соответствии с требованиями закона.

"Мы действуем в рамках своей компетенции", - подчеркнул Пинзеник.

"Я предлагаю депутатам, которые критикуют, войти в Регламентный комитет. Очереди в наш комитет я не вижу, ни одного представителя "Самопомичи" нет, работать никто не хочет. На заседание комитета желание у депутатов приходить нет, никто не желает задавать вопросы, зато все считают необходимым комментировать работу Регламентного комитета", - резюмировал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о представлении в Верховную Раду относительно дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского. В представлении говорится, что Генпрокуратура подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы в течение 179 дней личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно – архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко. Однако вчера, 16 ноября, Регламентный комитет ВР перенес принятие решения по поводу заключения о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Новинского, мотивируя это необходимостью получения дополнительной информации от генпрокурора относительно представления.

В соответствии с Регламентом ВР, парламент не может рассматривать вопрос без решения комитета.