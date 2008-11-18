Верховная Рада может уйти на перерыв... аж до четверга
10:19, 18 ноября 2008Политика
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Согласованной кандидатуры в спикеры нет
На данный момент в парламенте нет согласованной кандидатуры на должность председателя Верховной Рады, которая бы получила поддержку большинства народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
По его словам, в ВР после выступлений представителей фракций будет объявлен перерыв для проведения консультаций.
При этом, отметил А.ЕФРЕМОВ, если и во время перерыва не будет согласована кандидатура на должность спикера, не исключено объявление перерыва в работе ВР до четверга, 20 ноября.
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