Верховная Рада может уйти на перерыв... аж до четверга

На данный момент в парламенте нет согласованной кандидатуры на должность председателя Верховной Рады, которая бы получила поддержку большинства народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, в ВР после выступлений представителей фракций будет объявлен перерыв для проведения консультаций.

При этом, отметил А.ЕФРЕМОВ, если и во время перерыва не будет согласована кандидатура на должность спикера, не исключено объявление перерыва в работе ВР до четверга, 20 ноября.