Ющенко примет участия в мероприятиях памяти жертв Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня примет участие в мероприятиях, связанных с чествованием памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в частности, в 11.00 глава государства примет участие в презентации Национальной книги памяти, открытии документально-художественной выставки «Голодомор 1932–33 годов – геноцид украинского народа» и спецпогашении оригинальной марки.

Мероприятия пройдут в Центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (Киев, ул. Крещатик, 2).