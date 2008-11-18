Ющенко примет участия в мероприятиях памяти жертв Голодомора
08:57, 18 ноября 2008Политика
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Информация пресс-службы Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня примет участие в мероприятиях, связанных с чествованием памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в частности, в 11.00 глава государства примет участие в презентации Национальной книги памяти, открытии документально-художественной выставки «Голодомор 1932–33 годов – геноцид украинского народа» и спецпогашении оригинальной марки.
Мероприятия пройдут в Центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (Киев, ул. Крещатик, 2).
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