Один из прокуроров "засветился" в машине Новинского - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента.

По словам Луценко, он осознает, о каких средства в этой ситуации речь идет и какое может быть влияние на следствие.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура подготовила подозрение экс-президенту Виктору Януковичу о его причастности к похищению помощника настоятеля УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.

По данным следствия, Янукович в 2013 году для дальнейшей узурпации власти решил создать организованную группировку, которая бы в результате противоправных действий заставила митрополита Владимира добровольно отказаться от выполнения своих обязанностей с целью назначения в дальнейшем наместником УПЦ МП более лояльного к действующей власти человека.

Ответственным, как отмечает следствие, за решение этих вопросов был определен Новинский.

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Сегодня, 16 ноября, на заседании Регламентного комитета Луценко попросил Верховную Раду дать разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита Владимира архиепископа Александра Драбинко.

В свою очередь Новинский назвал «набором политических деклараций» обвинения, предъявленные ему Генпрокуратурой.