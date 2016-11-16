В НАБУ опасаются бегства в Донецк председателя Счетной палаты, которого подозревают в махинациях с жильем

В Национальном антикоррупционном бюро Украины опасаются, что подозреваемый в махинациях с жильем председатель Счетной палаты Роман Магута может сбежать в Донецк. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ не может согласиться с позиции органов прокуратуры об избрании меры пресечения председателю Счетной палаты Украины, не связанной с содержанием под стражей. В частности, за высокий риск его побега на временно оккупированную территорию (м. Донецк), где подозреваемый и члены семьи имеют объекты жилой недвижимости", - говорится в сообщении.

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Заметим, что руководителю Счетной палаты Роману Магуте выдвинули подозрение в махинациях с жильем. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в Facebook.

"Только прокурорами САП и детективами НАБ Украины, после предусмотренного ст. 481 УПК Украины подписание Генеральным прокурором сообщено о подозрении Председателю Счетной Палаты Украины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, вследствие чего из собственности государственного органа выбыло имущество (квартира) общей стоимостью почти 1,4 млн гривен по состоянию на 2013 год", - написал он.

Кроме того, Холодницкий также подчеркнул, что это преступление зарегистрировано в ЕРДР прокурорами САП до июня 2016 года, по результатам обработки материалов журналистского расследования, после чего детективам НАБ Украины, согласно подследственности, было поручено проведение досудебного следствия и обеспечено надлежащее процессуальное руководство.

"Прокуроров САП и детективов НАБ Украины сориентировано на завершение досудебного следствия в установленный законом срок. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Сейчас прокурорами САП уже подготовлены соответствующие ходатайства в суд об аресте предмета преступления, а также об избрании меры пресечения", - подытожил он.

Напомним, сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал сообщение о подозрении председателю Счетной палаты за махинации со служебным жильем.

В ГПУ отметили, что член Счетной палаты, имея приватизированное жилье в Киеве, обратилась к главе Счетной палаты с просьбой предоставить служебное жилье в центре столицы. Закон предусматривает предоставление такого жилья, но не его приватизацию.