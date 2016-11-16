Луценко подписал подозрение за махинации с жильем председателю Счетной палаты

Генпрокурор Юрий Луценко подписал подозрение председателю Счетной палаты Роману Магут за махинации с жильем. Об этом пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила в своем Facebook.

Читайте такжеПутин вывел Россию из соглашения по Международному уголовному суду (документ)

По ее словам, член Счетной палаты, владея приватизированным жильем в Киеве, обратилась к главе Счетной палаты с просьбой предоставить служебное жилье в центре столицы. Закон предусматривает предоставление такого жилья, но не его приватизацию.

"В декабре 2013 года Счетная палата купила квартиры, среди которых была двухкомнатная стоимостью 1,39 млн грн. по ул. Полтавской,10. Позже член Счетной палаты обратилась к председателю с просьбой приватизировать жилье. Глава Счетной палаты согласился, после чего в квартире был прописан племянник члена Счетной палаты, который приватизировал квартиру и передарил члену Счетной палаты", - пояснила пресс-секретарь генпрокурора.