Госсекретарем США может стать Джон Болтон, который призывал к вооружению Украины

В течение последних лет Болтон выступал за вооружение Украины, предоставление ей перспективы членства в НАТО и критиковал внешнюю политику президента США Барака Обамы, используя ситуацию в Украине как пример провальных решений официального Вашингтона, передает Голос Америки со ссылкой на The Hill.

"У США все еще есть время ответить решительно, заявить о себе с позиции силы. Расчленение Украины против ее воли недопустимо. Вашингтон должен предоставить Киеву вооружение и другую помощь и одновременно восстановить план президента Буша о ускоренное предоставление Украине членства в НАТО", - писал Болтон на страницах издания Los Angeles Times в августе 2014-го года.

New from @AmbJohnBolton: U. S. still has time to stake out a position of strength on #Ukraine - http://t.co/KnIEGMHKN3 — FPI (@ForeignPolicyI) August 20, 2014

"Путин должен знать, что если он захватит больше территорий Украины, остальная ее часть однозначно станет членом НАТО и ЕС и будет оставаться непоколебимо враждебной до Москвы в будущем", - подчеркнул Болтон.

В тот же период дипломат связывал усиление поддержки Украины со стороны США с избранием нового президента.

US should immediately endorse path to NATO membership for Ukraine. Obama's warning to Russia dismissed the moment it was uttered. #Ukraine — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 3, 2014

"Мы должны надеяться, что в США мы за три года получим настоящего президента. Тогда мы, возможно, сможем что-то сделать", - комментировал ситуацию в Украине Болтон канала Fox в марте 2014-го.

В июле 2014-го года после сбития малайзийского "Боинга" пророссийскими боевиками Болтон также призвал к "стратегическому ответу" России со стороны США, которая по его мнению должна включать:

- приближение Украины к членству в НАТО;

- возобновление активного развития системы ПРО США;

- полный отказ российским банкам в доступе к финансовым рынкам США.

Читайте такжеЭксперт Института Горшенина проанализировал новую команду Трампа

Упоминаниями об Украине изобилует страница Джона Болтона в Twitter, начиная с 2014-го. Последнее содержательное упоминание Украины датируется мартом.

"США должны разработать политику в отношении Украины и других бывших советских республик перед тем, как Путин убедит Европу снять экономические санкции. Он отводит войска из Сирии, чтобы показать европейцам, что он стабилизировал регион, а в ответ хочет снятия санкций наложенных через Украину", - писал тогда Болтон.

#Putin is withdrawing troops from #Syria in effort to show that Europeans he stabilized region so that they will lift sanctions in #Ukraine. — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 19, 2016

Сейчас надо добавить - не известно, актуальны ли прошлые заявления Джона Болтона до сих пор. Так издание The Hill среди прочего называет критическую позицию Болтона по России главным препятствием для его назначения.

U. S. must develop policy regarding #Ukraine and other former #Soviet republics before #Putin gulls #Europe into lifting economic sanctions. — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 18, 2016

Россия дважды упоминается в программной статье Болтона и оба раза в критическом русле. Вероятный госсекретарь Трампа говорит, что воздушная база России в сирийской Латакии "радикально изменила стратегическую обстановку на востоке средиземноморского региона и за его пределами".

И наконец Болтон отмечает, что международная политика США должна учитывать стратегические задачи "защиты конституционной системы США от агентов глобального управления", а также на реалии международной конкуренции с Китаем и Россией".