Госсекретарем США может стать Джон Болтон, который призывал к вооружению Украины

07:14, 16 ноября 2016
Политика
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Джон Болтон - бывший посол США в ООН и высокопоставленный чиновник Госдепа США времен президентства Джорда Буша-младшего - является одним из ведущих претендентов на пост государственного секретаря США в правительстве Дональда Трампа.

Джон Болтон призвал к вооружению Украины / cont.ws

В течение последних лет Болтон выступал за вооружение Украины, предоставление ей перспективы членства в НАТО и критиковал внешнюю политику президента США Барака Обамы, используя ситуацию в Украине как пример провальных решений официального Вашингтона, передает Голос Америки со ссылкой на The Hill.

"У США все еще есть время ответить решительно, заявить о себе с позиции силы. Расчленение Украины против ее воли недопустимо. Вашингтон должен предоставить Киеву вооружение и другую помощь и одновременно восстановить план президента Буша о ускоренное предоставление Украине членства в НАТО", - писал Болтон на страницах издания Los Angeles Times в августе 2014-го года.

"Путин должен знать, что если он захватит больше территорий Украины, остальная ее часть однозначно станет членом НАТО и ЕС и будет оставаться непоколебимо враждебной до Москвы в будущем", - подчеркнул Болтон.

В тот же период дипломат связывал усиление поддержки Украины со стороны США с избранием нового президента.

"Мы должны надеяться, что в США мы за три года получим настоящего президента. Тогда мы, возможно, сможем что-то сделать", - комментировал ситуацию в Украине Болтон канала Fox в марте 2014-го.

В июле 2014-го года после сбития малайзийского "Боинга" пророссийскими боевиками Болтон также призвал к "стратегическому ответу" России со стороны США, которая по его мнению должна включать:

- приближение Украины к членству в НАТО;

- возобновление активного развития системы ПРО США;

- полный отказ российским банкам в доступе к финансовым рынкам США.

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Упоминаниями об Украине изобилует страница Джона Болтона в Twitter, начиная с 2014-го. Последнее содержательное упоминание Украины датируется мартом.

"США должны разработать политику в отношении Украины и других бывших советских республик перед тем, как Путин убедит Европу снять экономические санкции. Он отводит войска из Сирии, чтобы показать европейцам, что он стабилизировал регион, а в ответ хочет снятия санкций наложенных через Украину", - писал тогда Болтон.

Сейчас надо добавить - не известно, актуальны ли прошлые заявления Джона Болтона до сих пор. Так издание The Hill среди прочего называет критическую позицию Болтона по России главным препятствием для его назначения.

Россия дважды упоминается в программной статье Болтона и оба раза в критическом русле. Вероятный госсекретарь Трампа говорит, что воздушная база России в сирийской Латакии "радикально изменила стратегическую обстановку на востоке средиземноморского региона и за его пределами".

И наконец Болтон отмечает, что международная политика США должна учитывать стратегические задачи "защиты конституционной системы США от агентов глобального управления", а также на реалии международной конкуренции с Китаем и Россией".

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