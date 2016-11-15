Обама напомнил странам НАТО об обязанности тратить 2% от ВВП на оборону

Об этом Обама сказал на совместной пресс-конференции с главой греческого правительства Алексисом Ципрасом в Афинах. Трансляция пресс-конференции проходила на сайте Белого дома.

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"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы засвидетельствовать почтение Греции, которая является одним из пяти союзников НАТО тратит 2% от ВВП на оборону", - заявил Обама.

Он напомнил, что обязательства о расходе 2% от ВВП не все страны-члены Альянса выполнили.

"Греция это сделала даже во время тяжелого экономического кризиса. Если Греция может выполнить это обязательство перед НАТО, все наши союзники должны быть в состоянии сделать это", - подчеркнул президент США.

Как сообщал УНИАН, Обама совершает свой последний официальный зарубежный визит на посту президента США. Программа визита предусматривает посещение Греции, Германии и Перу. В Германии Обама будет иметь последнюю возможность в рамках неофициальной группы пяти западных стран по принятию решений (так называемая Quint) встретиться с лидерами Германии, Франции, Италии и Великобритании, чтобы рассмотреть ряд глобальных вопросов.

Перед началом визита Обама в Вашингтоне заявил, что избранный в 45-м президентом США Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, выразил поддержку обязательствам США перед НАТО.