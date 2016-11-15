Новоизбранный президент Болгарии пообещал добиваться отмены санкций против России

Он отметил, что для него важным является диалог и консенсус, передает болгарское издание Novinite.

"Уже многие страны объявили себя за отмену санкций против России. Президент должен быть активным, и я буду таким. Я буду работать в тесном сотрудничестве с правительством за отмену санкций", - сказал он.

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Радев отметил, что все лидеры хотят встретиться с президентом США и президентом России.

"Я хочу, чтобы во время моего мандата был диалог с лидерами обеих государств", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, пророссийски настроенный Румен Радев 14 ноября был избран президентом Болгарии.