Новоизбранный президент Болгарии пообещал добиваться отмены санкций против России
09:47, 15 ноября 2016Политика
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Новоизбранный президент Болгарии Румен Радев пообещал вместе с болгарским правительством работать над отменой санкций против России.
Румен Радев, новоизбранный президент Болгарии / REUTERS
Он отметил, что для него важным является диалог и консенсус, передает болгарское издание Novinite.
"Уже многие страны объявили себя за отмену санкций против России. Президент должен быть активным, и я буду таким. Я буду работать в тесном сотрудничестве с правительством за отмену санкций", - сказал он.
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Радев отметил, что все лидеры хотят встретиться с президентом США и президентом России.
"Я хочу, чтобы во время моего мандата был диалог с лидерами обеих государств", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, пророссийски настроенный Румен Радев 14 ноября был избран президентом Болгарии.
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