Партию Яценюка осталось ждать меньше месяца

Бывший председатель Верховной Рады Арсений Яценюк планирует презентовать свою партию в первой декаде декабря. Об этом он сказал в эфире радио "Эра", сообщает Украинская правда. "Я надеюсь, что мы где-то в первой декаде декабря сможем презентовать политический проект", – сказал Яценюк.

При этом он отметил, что новая политическая сила не будет его личной партией, а будет партией украинцев. По словам Яценюка, партия будет финансироваться ее рядовыми членами, а не олигархами.

Вместе с тем, в эфире телеканала "Интер" в пятницу Яценюк предложил создать клуб экс-спикеров: "Мне пришло в голову, что нужно основать клуб бывших председателей Верховной Рады Украины, это даст возможность основать новый фундамент развития украинского парламентаризма. При этом бывший спикер пошутил, что первое выездное заседание такого клуба можно провести в каком-нибудь сельском клубе.