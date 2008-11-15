Регионалы сомневаются, что ВР может сойтись на одном законе

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает проблематичным принятие нынешним составом парламента согласованного закона о введении открытых избирательных списков на выборах народных депутатов.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода на Интере».

«Можно, конечно, это сделать. Но насколько это может быть вероятно - это будет зависеть от точки зрения всех фракций», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что готовность принять закон о введении открытых избирательных списков выражают почти все политические силы.

По словам первого заместителя председателя ВР, если Президент опять будет инициировать досрочные парламентские выборы, возможно, что народные депутаты внесут изменения в избирательное законодательство, которые могут существенно повлиять на формирование состава ВР.

«Но я сегодня не уверен, что все фракции, которые представлены, сойдутся на одном проекте», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он объяснил это тем, что на сегодня в ВР зарегистрированы 4 законопроекта о введении открытых избирательных списков.